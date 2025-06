Di nuovo i ladri nella cucina multiculturale: "Razziati telefonini, soldi e computer"

Ancora un furto ai danni dello spazio Lòdola, situato in via Toniolo e gestito dalla Cooperaviva Oltremare. Fortunatamente l’allarme è scattato e il ladri si sono visti costretti a fuggire, portandosi via però un ingente bottino. Il colpo – nella struttura che affaccia sul parco XXII aprile – è avvenuto intorno alle 5.30: i malviventi si sono portati via attrezzature, telefoni, pc, i soldi del fondo cassa ma, soprattutto, come spesso purtroppo accade, hanno causato anche diversi danni al locale, sfondando finestra e porta. Spazio Lòdola è una cucina spazio – sociale, ovvero un risto bar in cui viene proposta una cucina locale che trae ispirazione dalle cuoche di varie provenienze etniche e da quelle del quartiere. Non solo: spazio Lodola è un po’ un luogo di aggregazione; un progetto della cooperativa Oltremare che si ‘basa’ sui valori del commercio equo solidale. "Abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi su GoFundMe per aiutarci a sostenere le spese volte ad aggiustare i danni e riacquistare ciò che c’è stato portato via", afferma la coordinatrice della cooperativa, Alessia Bartolomei. "In poche ore si è vista davvero tanta solidarietà da parte delle persone ed è un segnale molto positivo".

v.r.