Di Renzo a un passo dal podio

E’ svanito a dieci chilometri dall’arrivo il sogno di salire sul podio assoluto dei master del maranellese Sandro Di Renzo alla Serenissima Gravel, gara che si è svolta con partenza ed arrivo sullo sfondo delle Mure di Cittadella. (Padova). Il portacolori della Ciclistica Maranello è incappato in una foratura a 10 chilometri dall’arrivo ed è giunto al 7° posto assoluto, secondo tra gli M4, quando era nel drappello dei quattro che hanno dominato la seconda prova del trittico veneto, che ha visto protagonista nel Giro del Veneto il 21enne Luca Palett,i giunto 11°: risultato più che positivo e domani cercherà di migliorarsi nel Veneto Classic.

Per Di Renzo è rimasta la soddisfazione del podio tra gli M4, Oggi a S,Biagio di Callalta (Udine) saranno in gara ben cinque modenesi nelle varie categorie: cercherenno di indossare le maglie tricolori delle cronometro a squadre, manifestazione che sarà trasmessa su Rai Play Sport. Saranno le donne juniores le prime a prendere il via alle ore 12,10 (km,14,700) con le gemelle di Soliera Alessia e Martina Orsi, componenti del team piacentino Bft e la serramazzonese Sofia Cabri nel team marchigiano, Seguiranno alle 13,50 le professioniste, con la bastigliese Linda Laporta in gran condizione inserita nel Team BePink-Bongiovanni. Concluderanno la giornata tricolore gli Under 23 con il modenese Armin Caselli quarto componente del quartetto della Solme Olmo team, che aspira al primi gradino del podio.

Domani saranno tanti gli appuntamenti del fuoristrada, con con la disputa del campionato regionale di tutte le categorie agonistiche dell’Emilia-Romagna a Castelnuovo Sotto (Re) con il via della prima gara per juniores alle 10 e a seguite l’Open Women e Maschile. Poi concluderanno al pomeriggio Esordienti ed Allievi/e.

A Scutrio (Udine) sarà impegnato il Team Ale Colnago Modena con il tricolore Gioele Bertolini e Rebecca Garibold. Tra le juniores Nicole Azzetti, vincitrice domenica scorsa sempre in terra friulana, cercherà il bis, A Maranello saranno i Giovanissimi a contendersi il Meeting Provinciale Shirt Track sul tracciato del Parco Enzo Ferrari, con il via alle ore 10 nel 50° anniversari del Tricolore di Ciclocross a Maranello 1975-2025.

Elio Giusti