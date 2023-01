Di scena la magia del sax del carpigiano Simone Valla

In attesa di poter godere del programma succoso per i temi scelti e per gli interpreti pensato dagli Amici del Jazz per la sala concerti dell’Abate Road, i jazzofili si rifanno il palato con gli appuntamenti che di lunedì sono ospitati dal Centrale 66. Come quello che dalle 21.30 vedrà nel ruolo di protagonista il sassofonista carpigiano Simone Valla, guest del Free Quartet di Lucio Bruni. Abile com’è nel favorire il confronto tra musica classica e jazz, superando le barriere dli spartiti super noti, ribaltando i leggii con saperi maturati in contesti e pratiche diversi rispetto alle strettoie del mainstream, Valla fa parte di quel gruppo di surreali incursori di tutto ciò che non è ascolto scontato. Pedigree perfezionato nei conservatori di Carpi, Bologna e Parma con gli studi di sassofono classico, jazz, e didattica della musica. Tra le tappe le borse di studio con Angelo Gabrielli e il volo verso cieli alti sospinto da virtuosi del calibro di Jean Marie Londeix, Tomaso Lama e Mauro Negri. Docente di sassofono all’ Alberto Pio di Carpi, una preziosa rivisitazione per quartetto di sassofoni di "Kind of Blue" di Miles Davis, co-fondatore della Carpi Sax Orchestra, nel 2021 ha pubblicato per Momenti il metodo "21 studi melodici per sassofono solo".

g.a.t.