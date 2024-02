Di Stefano: "Orgoglioso di essere qui" . Santoro: "Il mio pregio? La duttilità"

Li abbiamo veduti in campo per uno spezzone di gara a Genova contro la Samp, adesso è venuta l’ora di conoscerli più da vicino. Lorenzo Di Stefano e Simone Santoro, arrivati in gialloblu nelle ultime ore del mercato di gennaio, sono stati presentati nel primo pomeriggio di ieri. Il primo a pronunciare le prime parole da calciatore gialloblu l’attaccante Lorenzo Di Stefano, classe 2002, proveniente dal Lecco. "Ho scoperto solo due giorni prima della chiusura del mercato che c’era un forte interessamento del Modena. Inutile dire che ero molto felice di questo fatto, se ti vuole un club importante come questo significa che stai facendo un buon percorso. Il fatto che abbiano investito su di me acquistando il mio cartellino mi rende particolarmente orgoglioso. Le mie caratteristiche? Sono un attaccante che va ad allargarsi sul campo, ma a seconda di quello che vuole il mister so anche attaccare la profondità". Di Stefano, e lo sanno anche più giovani, è un cognome calcisticamente...importante, visto che l’argentino del Real è stato negli anni cinquanta e sessanta uno dei più forti calciatori al mondo. "Lo so, me lo ricordano spesso – sorride – in tanti addirittura mi chiedono se siamo lontani parenti..., magari fosse così. Il numero 73 che ho scelto? E’ l’anno di nascita di mio padre".

Al Braglia Di Stefano ha giocato con la casacca del Lecco a inizio campionato: "Ricordo bene quella partita giocai titolare e raccogliemmo il primo punto del campionato. Un impianto bellissimo, il tifo mi aveva impressionato, contento che ora sia il mio stadio". La palla passa al centrocampista Simone Santoro, classe 1999, in arrivo dal Perugia. "La trattativa per portarmi a Modena è stata abbastanza lunga, sapevo da giorni che il club mi voleva: c’è stato qualche intoppo, ma evidentemente il direttore Vaira non ha mai mollato la presa ed è riuscito a portarmi qui. Sembrava che dovessi venire qui a titolo definitivo, invece sono in prestito con diritto di riscatto. Voglio ripagare la fiducia del direttore e spero di guadagnarmi la conferma. L’esordio a Marassi con questa nuova maglia per me è stato emozionante, venivo da un solo allenamento con la squadra e il mister mi ha dato subito fiducia. Mi ha chiesto di fare il quinto di centrocampo perchè negli ultimi minuti c’era bisogno in quella zona del campo e io mi sono messo a disposizione. Anche se sono più un centrocampista, non ho avuto problemi ad adattarmi, credo che la duttilità sia il mio miglior pregio. Sotto il profilo dell’inserimento del gruppo non c’è stato alcun problema, è composto da ragazzi eccezionali che hanno aiutato moltissimo sia me che Lorenzo anche fuori dal campo. Sono arrivato in una squadra molto forte che ha grosse qualità, sia tecniche che umane".

Alessandro Bedoni