Diabolik e Spiderman, personaggi eterni. Ecco come è nata la storia di questi ’eroi’

Oggi il fumetto è un genere apprezzato dai ragazzi e dai più piccoli perché è ricco di illustrazioni e rappresentazioni grafiche, inoltre le storie sono avventurose e si scoprono dei personaggi nuovi dai tratti bizzarri.

Infatti ultimamente il fumetto è stato molto venduto, però c’è anche da dire che il prezzo dei fumetti è aumentato perché è aumentato il prezzo della carta. Infatti nel 2002 un fumetto di circa 80 pagine costava 2.25 euro, invece adesso costa 6 euro, un prezzo folle!

Questo tipo di arte visiva nasce il 5 maggio del 1895 in seguito all’apparizione sul supplemento domenicale del "New York world". Si diffonde il 16 febbraio 1896, fu il fumettista Richard F. Outcault a realizzare il primo fumetto: "The Yellow Kid".

Il fumetto è letto da adulti e bambini, il linguaggio è immediato, infatti la presenza di immagini riduce la parte scritta. Lo scopo del fumetto è quello di narrare in modo semplice e chiaro al lettore. A livello mondiale Giappone, Usa, Francia e Corea sono i paesi che ne vendono di più.

I fumetti più famosi sono Diabolik e Spiderman.

DIABOLIK: Diabolik è un personaggio creato nel 1962 da Angela e Luciana Giussani. Le curiosità sul fumetto: Diabolik è tratto da una storia vera. Il 1° novembre del 1962 appare nelle edicole italiane il primo numero venne commercializzato al prezzo di 150 lire.

SPIDERMAN: Spider-man nasce nel 1977 dalla casa editrice “Marvel comics” e i suoi autori sono Stan Lee e Steve Ditko.

Il personaggio è Peter Parker, è un orfano cresciuto dagli zii a New York. La storia narra che un giorno egli assume poteri sovrumani grazie al morso di un ragno. Assumendo questi poteri Spider-man diventerà un supereroe e salverà il mondo.

2^F