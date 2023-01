Diagnostica, ecco la nuova Tc d’avanguardia "Pronto soccorso più grande e moderno"

di Davide Vanni L’ospedale di Sassuolo guarda al futuro tra dotazioni innovative e la necessità di un pronto soccorso moderno. Ieri mattina si è tenuta l’inaugurazione del nuovo sistema radiologico, dotato di una Tc di ultima generazione, acquistata grazie alla generosità di 9 imprenditori locali. Il nuovo strumento, attraverso l’aggiornamento delle sequenze RM e all’ecografo 3D, garantirà performance diagnostiche all’avanguardia in ambito cardiovascolare. Rinforzando un reparto, quello di radiologia, capace di effettuare 120.000 disamine nel 2022. Le nuove tecnologie, clinicamente attive dal 15 novembre scorso, sono state salutate con orgoglio dal presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, intervenuto all’evento: "Oggi è una bella giornata per Sassuolo, una città dotata di un ospedale che ha una valenza strategica decisiva. Con la telemedicina faremo passi in avanti giganteschi. Pensate, in particolare, alle aree interne come la montagna e quelle lontane dai capoluoghi. Investire in tecnologie è fondamentale – ha sottolineato Bonaccini – In questa città, in questa regione, ci sono imprenditori che ogni volta che vengono chiamati in causa rispondono positivamente. C’è un cuore, una generosità che è molto emiliano-romagnola ed è un bene prezioso da difendere". L’aumento della qualità dell’immagine, la riduzione della dose di radiazioni a cui viene sottoposto il paziente...