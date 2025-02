’Dialoghi adolescenti’: ecco il corso per genitori

Si chiama ‘Dialoghi Adolescenti’ ed è un percorso laboratoriale e di approfondimento gratuito rivolto a genitori, insegnanti ed educatori. Come stare in dialogo con i ragazzi e le ragazze affrontando anche le questioni più scomode?

Alla domanda proverà a rispondere, avvalendosi della collaborazione delle professioniste Silvia Bertoncelli e Patrizia Montanari, oltre che di Enrico Lombardi dell’Associazione Quinta Parete, il Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni del Distretto, che organizza una serie di incontri sul tema.

Gli incontri avranno la durata di un’ora e mezza (dalle 18.30 alle 20), e sono in programma il 25 febbraio, il 6,1il 3 e il 20 marzo e si terranno presso la sede formiginese del Centro per le Famiglie, in via Landucci 1/a a Casinalbo.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria. Per prenotazioni contattare il numero 059416106 o scrivere una mail all’indirizzo del centro: centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it.