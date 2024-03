Dialoghi e libri dedicati alle donne

Letteratura di dialogo, di consapevolezza, di valori. Il weekend a Finale sarà dedicato ai libri della casa editrice Another Coffe Stories, rinomata per il suo impegno per la promozione dei diritti umani. Oggi pomeriggio alle 16 la Biblioteca comunale ‘Pederiali’ accoglierà un dibattito dedicato alla forza delle donne e alla loro resilienza con quattro autori di spicco, Libera Martignetti ("Sono tornata"), Alessandro Marinelli ("Da come cammini"). Giulia Licciardello ("Luna e la libreria errante") e Lisa Guerrini ("Violetta selvatica"). Domattina alle 10, poi, presso il Vanilla Cafè di corso Matteotti, Libera Martignetti, candidata al Premio Strega Poesia, incontrerà i lettori.