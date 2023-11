’Dialoghi Luciano Guerzoni’: si comincia con il vescovo Castellucci

Domani si terrà la prima edizione dei ’Dialoghi Luciano Guerzoni’, alle 11 presso il teatro della Fondazione San Carlo, in Via San Carlo 5 a Modena. Scomparso l’1 dicembre 2020, Luciano è stato non solo un importante docente di Diritto Ecclesiastico dell’Università di Modena, ma anche un appassionato partecipante alla vita sociale e politica nei gruppi che aveva animato Ermanno Gorrieri. E’ stato promotore sia del dialogo interreligioso specie fra ebrei e cristiani che degli studi sociali, specialmente in materia di diseguaglianze.

Per onorarne la memoria la Fondazione Gorrieri promuoverà annualmente da quest’anno dei ’dialoghi’ – in collaborazione con la Fondazione Collegio San Carlo, Fondazione Pietro Lombardini per gli Studi Ebraico-Cristiani e con la Fondazione per le Scienze Religiose – fra personalità significative intorno alle grandi tematiche che travagliano i tempi complessi in cui viviamo.

Apre la serie un confronto sul tema ’La religione nella società dell’angoscia’ fra mons. Erio Castellucci, vescovo di Modena, Nonantola e Carpi e Marco Damilano giornalista e saggista rilevante nel panorama della stampa italiana. "Con questo primo ’Dialogo’ la Fondazione Gorrieri intende offrire alla cittadinanza e a tutti coloro che vorranno seguire l’evento in streaming, un’ occasione per riflettere su un tema che torna ad essere centrale nell’interazione delle comunità nazionali e internazionali".