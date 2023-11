Dialogo tra culture diverse, il convegno

Da “Carta Viva” allo Sportello antidiscriminazione in funzione al Centro per le famiglie passando per le attività d’intercultura condotte dal Centro Memo sul versante educativo ai progetti “Centri Giovanili free of rumours” per promuovere la Strategia Antirumours nei luoghi di aggregazione giovanile e Must-a-lab, per rendere i giovani di origine straniera protagonisti di percorsi di accoglienza e integrazione. Fino al Tavolo della lingua che unisce numerosi soggetti istituzionali e del mondo dell’associazionismo e del volontariato promuovendo l’insegnamento della lingua italiana e delle seconde lingue e catalizzando gesti di solidarietà come la donazione da parte di una coppia che in occasione del matrimonio civile in Municipio ha deciso di donare una somma per il potenziamento dell’insegnamento dell’italiano agli stranieri, ritenendo la conoscenza dell’italiano strumento fondamentale per l’inclusione. La somma sarà consegnata alla Casa delle Culture che è capofila del Protocollo firmato da tutte le associazioni che insegnano italiano agli stranieri, compreso il Cpia (scuola statale).

Sulle esperienze d’intercultura in atto a Modena cittadini e amministratori potranno confrontarsi nel pomeriggio di oggi presso il Laboratorio aperto di via Buon Pastore 43, dove è in corso il meeting “Città del dialogo” evento coordinato da Icei, l’Istituto per la Cooperazione Economica Internazionale. Durante la due giorni che partendo dall’esperienza del Progetto Divercities vede dialogare le trenta città aderenti alla più grande rete attiva in Europa sul tema dell’intercultura, si svolge infatti l’evento pubblico “Modena Interculturale – La fiera delle esperienze. Un percorso di partecipazione alle politiche interculturali della città” in cui vengono presentate attraverso dei worklab le esperienze legate al Programma Modena Città Interculturale.

La prima giornata, aperta dal saluto dell’assessora alle Politiche sociali Roberta Pinelli, è stata dedicata alle attività svolte dalla Rete e alle prospettive future, oltre che ad un aggiornamento sulle attività di DiverCities (Città europee per la diversità e la partecipazione).

La giornata di giovedì 30 novembre è invece dedicata ad una formazione sul tema dei processi partecipativi.