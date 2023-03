’Dialogue’s Delight’ al Teatro Tenda

"Dialogue’s Delight", interlocuzione per orecchie curiose tra il pianoforte di Olivia Trummer (anche chanteuse) e la batteria di Nicola Angelucci, eletti della galassia jazz che s’incontrarono nel 2016 sul balcone roccioso del Col Margherita in Val di Fassa per la rassegna Panorama Music, quando il drummer italiano faceva parte della ritmica che accompagnava l’artista tedesca all’esordio dal vivo in Italia. Memoria di suoni eco-compatibili e paesaggi dolomitici che poi trasferirono altrove adattandone sottintesi e vibrazioni. Occasione per ascoltarne i grooves ipnotici, colmi di energia e tensione è quella di stasera alla Tenda, primo dei tre concerti proposti da Crossroads nel teatro di via Monte Kosica (inizio alle ore 21.30). I prossimi il 29 con i Quintorigo & Mauro Ottolini e il 2 aprile con John De Leo "Jazzabilly Lovers". Nel mezzo il grande evento di Karima "No Filter" il 25 al Comunale di Medolla. Nata in una famiglia di musicisti di Stoccarda, vincitrice del Jazz Award Baden-Württemberg, nel 2019, riflettori condivisi con Kurt Rosenwinkel, Obed Calvaire, Jimmy Cobb, Bobby McFerrin, Mario Biondi e Fabrizio Bosso, Olivia Trummer è considerata a livello globale una delle performer più interessanti della sua generazione. Nicola Angelucci batterista di primissimo piano del jazz italiano, attivo anche come leader (con tre dischi a suo nome), dal 2013 è membro del quartetto di Fabrizio Bosso. Sterminata la trafila delle collaborazioni, esibizioni e incisioni con i musicisti più esclusivi. Lo show vocal-strumentale di stasera, tra jazz ed extra jazz, pesca fino alla sfera del singer-songwriter in cui, grazie all’ eleganza della voce Olivia crea un universo unico, pastellato di poesia. Un dialogo spontaneo, sempre intenso, persino divertente.

Gian Aldo Traversi