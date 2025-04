"Diamo spazio a bimbi e giovani"

"Se dovessi pensare a una maniera per riutilizzare questo spazio – dice Gloria Pampo –, la prima cosa che mi viene in mente è un centro ricreativo per bambini e giovani, un posto in cui organizzare attività e progetti sociali o d’incontro, magari anche per chi come me ha anche animali domestici, per esempio un’area cani, o comunque qualcosa che rientri nell’ottica di una riqualifica a livello simbolico, perché non so cosa si possa realizzare proprio a livello strutturale. Forse sono controcorrente, però per quanto riguarda la vivibilità nel quartiere Sacca non ho mai avuto particolari problemi, so che non ha una bella reputazione, ma personalmente non ho mai riscontrato grosse difficoltà o fattori di rischio, soltanto l’abbandono dei rifiuti. Uno spazio riservato ai giovani sarebbe molto apprezzato".