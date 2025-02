"Diavoli della Bassa, la mia verità"

E’ un papà come tutti gli altri ma è anche un uomo, un padre che ha scelto di raccontare la propria verità. Quella di padre adottivo di una delle 16 ‘vittime’ della bassa modenese. Parliamo ovviamente della nota vicenda cosiddetta ‘Diavoli della bassa’, l’indagine partita tra il 1997 e il 1998, basata sulle rivelazioni di alcuni bambini e che portò poi a scoprire una presunta rete di pedofili e riti satanici ma che – nelle aule del tribunale – portò all’assoluzione di quasi tutti gli imputati.

Ebbene stasera alle 20.30 Giordano Bindi, uno dei papà adottivi dei bimbi allontanati dalle famiglie dell’epoca – finite nel ‘calderone’ dell’inchiesta – presenta il proprio libro "L’infanzia Violata’, Edizioni Albatros".

"Presenterò il mio libro sulla piattaforma ZOOM con la partecipazione della Dott.ssa Marinella Malacrea che ne ha curato la prefazione – spiega l’autore –. Ho voluto fare luce su questa storia, oggetto nel tempo di rappresentazioni mediatiche distorte, attraverso le testimonianze dei protagonisti e gli atti ufficiali dei processi. Il libro riporta nei dettagli gli avvenimenti raccontati dai bambini e bambine di allora, dai genitori affidatari, da psicologi, assistenti sociali, insegnanti, inquirenti e testimoni vari, facendo conoscere finalmente ai lettori chi erano veramente i protagonisti di questa vicenda, non trascurando i genitori biologici".

L’autore spiega che nel testo si parla di 12 bambini e non di 16, ovvero quelli che rilasciarono deposizioni. "Lo spirito del libro è quello di raccontare ciò che accadde attraverso gli atti dell’epoca e testimonianze. Nessuno – sottolinea – ha in qualche modo raccontato la storia per come si è sviluppata.

Sono stato un cronista – afferma Bindi –, non uno scrittore e partendo da quello che fu il momento degli allontanamenti, ho cercato di mettere insieme pezzetti per far capire come si è sviluppata la vicenda".