"Diavoli nella Bassa, così diventai il bambino zero"

Una vicenda cupa e dolorosa, raccontata per la prima volta da chi l’ha vissuta personalmente, ma anche la testimonianza di un uomo che ha scelto di affrontare la verità abbracciando la speranza di una rinascita. E’ uscito ieri con Salani "Io, bambino zero. Come la giustizia ha fallito: la mia verità sul caso dei diavoli della bassa modenese" di Davide Tonelli Galliera. Il libro è un vero e proprio viaggio all’inferno raccontato dalla prima vittima, il "bambino zero" appunto, del più grande caso di mala giustizia italiana degli ultimi 20 anni, ricostruito e riassunto dall’inchiesta giornalistica Veleno di Pablo Trincia (che firma la prefazione) e Alessia Rafanelli.

La vicenda riporta il lettore agli anni ‘90 quando l’autore a tre anni viene allontanato dalla sua famiglia, in gravi difficoltà economiche, e affidato a un nuovo nucleo familiare. A sette anni, dopo uno dei rientri nella famiglia d’origine sotto la sorveglianza dei servizi sociali, stando alle parole della mamma affidataria Davide denuncia violenze subite dal padre e dal fratello. Da lì inizia un processo in cui emergeranno racconti terribili, tra sette di pedofili, riti satanici nei cimiteri, orge, sacrifici umani. Eppure dalle indagini nulla trova riscontro: le uniche, drammatiche conseguenze saranno intere famiglie disgregate, imputati morti suicidi o di crepacuore, bambini allontanati per sempre dai genitori. Ora finalmente l’autore ha trovato la forza di raccontare la sua verità, ricostruendo passo dopo passo le sue memorie. Come scrive Pablo Trincia nella prefazione, "Davide ha una capacità più unica che rara: non ha paura della verità. È un ragazzo - un uomo - buono e straordinario, uno dei pochi a essere riuscito a superare una storia che ha inghiottito così tante vite, e dalla quale altri ragazzi allontanati come lui non sono ancora riusciti a emergere".