Dibattiti e show: iI Festival contro gli stereotipi

’Liberi di partire, liberi di restare’ è il titolo del Festival della Migrazione in programma dal 26 al 28 ottobre a Modena, Carpi, Ferrara e Fidenza, oltre che in diretta streaming. Il Festival, promosso dalla Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana, dall’Associazione Porta Aperta di Modena, dal Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità di Unimore e IntegriaMo, "nasce dal bisogno di uno studio approfondito e non ideologico su un fenomeno complesso, come quello delle migrazioni, che richiede una riflessione lontana dai luoghi comuni".

L’obiettivo del Festival è quello "di rappresentare la diversità, le sfumature e l’esperienza soggettiva all’interno della migrazione, partendo dal comune denominatore dell’appartenenza all’umanità. Vogliamo sfidare la retorica che riduce i migranti a categorie semplicistiche: nemici attivi o vittime passive. In tre giorni di convegni, dibattiti, tavole rotonde, presentazioni di libri, laboratori, simulazioni, spettacoli e mostre, l’obiettivo è conoscere, riflettere, ascoltare, discutere, dare voce a chi non ne ha. Il Festival prevede anche attività Pre e Post, grazie all’impegno delle oltre 60 associazioni aderenti". Tra le tracce indicate nell’agenda del Festival "il superamento dei decreti sicurezza con la reintroduzione di modalità di assistenza nei confronti dei richiedenti asilo; la legge sulla cittadinanza, che riconosca tutti i figli

dell’Italia di oggi. I nostri giovani che sono di fatto ’italiani senza cittadinanza’ pur sentendosi e chiedendo di poter essere corresponsabili di questo loro Paese dove sono stati neonati, bambini e adolescenti, fino a diventare gli adulti; la lotta al precariato: si contrasta l’immigrazioneirregolare favorendo quella regolare, dando regole precise e procedure snelle".

E ancora, "il diritto all’immigrazione, istituendo un meccanismo di regolarizzazione su base ordinaria e individuale, aprire canali di libero ingresso, allentare l’attuale vincolo tra contratto di lavoro e permesso di soggiorno; i minori stranieri e i profughi climatici, proponendo uno strumento legale dedicato al riconoscimento, alla protezione, all’assistenza dei profughi climatici, ad esempio integrando il mandato UNHCR con un esplicito riferimento ai rifugiati climatici".