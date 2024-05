Dibattito tra candidati, è scontro sui parcheggi

C’era soprattutto il pubblico di commercianti, artigiani, piccoli imprenditori, al confronto tra i quattro candidato sindaco per Carpi promosso giovedì sera all’Auditorium Loria dalle associazioni di categoria Cna, Confartigianato Lapam, Confcommercio e Confesercenti. Una platea di ‘addetti ai lavori’ ma al tempo stesso carpigiani interessati al futuro della città, come dimostrato anche dalle tematiche affrontare dai quattro protagonisti, Annalisa Arletti, candidata per la coalizione di centro destra, Monica Medici, sostenuta da due liste civiche, ‘Carpifutura’ e ‘Movimento civico per Carpi’; Riccardo Righi, candidato della coalizione del centro sinistra e, per la prima volta, il quarto candidato, Davide Verri di ‘Forza del Popolo’. Il tema del distretto tessile abbigliamento ha visto l’allinearsi delle proposte, con un ritorno alla valorizzazione del ‘made in Carpi’, "non dimentichiamo che siamo superiori agli altri come fantasia", ha precisato Verri. Con riferimento al centro storico, annesso allargamento della Ztl e annoso problema dei parcheggi, Arletti ha ribadito "la necessità di nuovi parcheggi (Meridiana, ex supercinema 70, via Nova) prima di ampliare la Ztl, anche nell’ottica di contrastare la desertificazione del centro", Righi ha concordato sulla Meridiana, ma "creando più movimento in centro, anche valorizzando altri poli a ridosso, come la ex bocciofila e il mercato coperto", mentre Medici ha giudicato "non necessari grandi parcheggi perché intasano ancor di più la viabilità del centro" e in modo più ‘radicale’ Verri ha proposto la riapertura di piazza Martiri per "avere più posti auto senza dovere spendere troppo soldi". I nodi irrisolti della viabilità, come la bretella con la rassicurazione di Righi sulla partenza dei lavori a settembre; lo svincolo all’uscita dall’autostrada, "non più rimandabile" secondo Arletti; il collegamento ferroviario a un solo binario "da superare" per Verri, a fronte del "sono cinque anni che sentiamo dire le stesse cose e nulla si è fatto" della Medici che ha puntato il dito sui grossi investimenti sulla corte di Fossoli (24 milioni) e sul piazzale della stazione (1,5 milioni) come" risorse che potevano essere dirottate verso altri interventi più urgenti". Clima bollente su Aimag, "unico bene pubblico di proprietà del Comune", per Arletti e Medici, che hanno chiesto maggiore chiarezza a Righi in merito al suo "Aimag deve mantenere l’autonomia", esplicitato in "salvaguardia del controllo pubblico", mentre sui dividendi (poi distribuiti) ha ricordato che l’originario fermo alla loro distribuzione si legasse a un preciso parere dei revisori. Tema finale, la sicurezza, "diritto di tutti", ruolo delle forze dell’ordine e loro dotazioni, "cani antidroga e taser" per Arletti, educativa di strada, per Righi e Medici, con l’inciso di Verri: "Un candidato sindaco non può dare la colpa al governo, è un demandare". Nell’appello finale, Arletti ha ribadito "l’opportunità del cambiamento", Righi il "ritrovare la fiducia e allargare lo sguardo", Medici sull’idea del sindaco come "semplice olio lubrificante di un motore che sono tutti i cittadini, mentre Verri ha invitato a non ritirare la scheda per le europee.

Maria Silvia Cabri