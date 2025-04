Dichiarazione dei redditi falsata. Due imprenditori finiscono nei guai

Avevano indicato nelle dichiarazioni dei redditi ricavi di gran lunga inferiori rispetto a quelli effettivi. ‘Dichiarazione infedele’: è questo il reato contestato a due imprenditori di Cavezzo, il legale rappresentante e l’amministratore di una ditta individuale del distretto tessile e della maglieria. All’esito delle indagini i militari della finanza di Carpi, su delega della procura hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per oltre 330mila euro. Il provvedimento cautelare è giunto all’esito di una verifica fiscale da parte dei finanzieri di Carpi, nell’ambito della quale i militari avevano scoperto come la ditta individuale avesse dichiarato ricavi di gran lunga inferiori rispetto a quelli effettivi. In base a quanto appurato dai finanzieri, infatti, alla fine del periodo d’imposta gli indagati avevano segnato nella contabilità alcune scritture, prive di riferimento ad operazioni realmente poste in essere, che avevano comportato l’indebito abbattimento del reddito imponibile per un percentuale di oltre il 90% con riferimento all’anno 2019 e il 75% per l’anno 2021.

Inoltre – a seguito di più approfonditi accertamenti – i finanzieri avevano scoperto come l’impresa in questione fosse in realtà gestita da una persona diversa dal formale legale rappresentante della ditta. La procura, al termine delle indagini ha quindi chiesto l’applicazione della misura cautelare reale al Gip che ha emesso poi il citato decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, di somme di denaro superiori ai 330mila euro : cifra corrispondente alle imposte evase nelle due annualità. Nei confronti degli indagati sono state quindi sequestrate quattro proprietà, ovvero tre appartamenti e un magazzino tutti situati a Cavezzo oltre ad un’auto. I beni sottoposti a sequestro, in realtà erano tutti formalmente intestati al figlio dell’amministratore di fatto della ditta individuale, per un valore complessivo di oltre 250mila euro.

v. r.