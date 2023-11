’Diciamo basta’ alla Torre dei Modenesi

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, domani dalle 9 a Nonantola, alla Torre dei Modenesi, è in programma l’iniziativa "Diciamo basta con un fiore", che si svilupperà attraverso un’installazione di ciclamini, messi poi in vendita per sostenere le attività degli sportelli antiviolenza dell’Unione del Sorbara. Alle 12.30 è previsto un momento conclusivo con interventi da parte dell’amministrazione comunale, della Casa delle donne contro la violenza e delle volontarie delle associazioni che collaborano all’iniziativa. L’appuntamento è a cura di Pro Loco, Spi Cgil, La Clessidra, NonantolArte, Anc Terre del Sorbara, Anni in Fuga, Anpi, Auser, Casa delle donne contro la violenza, Banca del tempo e Orm Odv Nonantola.