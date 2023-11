Diciassettenne accoltellato alla stazione delle corriere: fermati due minori

Modena, 20 novembre 2023 – La squadra mobile della polizia di Stato ha sottoposto a provvedimento di fermo due minorenni legati, con differenti presunte responsabilità, all’accoltellamento avvenuto sabato alla stazione delle corriere, quando un 17enne è finito all’ospedale di Baggiovara in gravi condizioni. Il primo minorenne è indagato per tentato omicidio, il secondo per rapina. Il minore con l’accusa più grave, di tentato omicidio, avrebbe accoltellato il 17enne per motivi pregressi, mentre il secondo indagato stava tentando di rapinare un 18enne proprio in complicità con la vittima dell’accoltellamento. I due indagati ed il ferito, che attualmente versa ancora in gravi condizioni all’ospedale di Baggiovara sono tutti e tre di nazionalità tunisina, minori non accompagnati attualmente ospitati in una struttura della città emiliana.