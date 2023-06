Didattica all’aperto, Vignola fa scuola

Festa grande ieri pomeriggio alla Direzione Didattica di Vignola, per la presentazione del progetto "Educare fuori".

Il dirigente scolastico Salvatore Vento ha infatti illustrato, davanti a diverse autorità e stakeholder del territorio, oltre che a docenti, genitori e alunni, le iniziative svolte fuori dall’edificio scolastico. Sono state inoltre date alcune anticipazioni anche sui progetti per il 20232024. "Si tratta di un progetto — ha spiegato tra l’altro Vento — nato dalla proposta delle docenti promotrici Elena Pelloni e Giovanna Sapio, che hanno motivato l’intero collegio docenti a riconoscere come propria la tematica relativa al rispetto dell’ambiente naturalistico, alimentare e di ogni forma di regola nonché, in senso più generale, delle norme vigenti. E’ vero che l’istituzione scolastica costituisce il nucleo fondante di ogni comunità educante votata alla formazione educativa e didattica dei bambini, ma per raggiungere questa finalità necessita della collaborazione costante e costruttiva di tutti i vari stakeholder, che guardano la scuola come il ’palcoscenico della crescita’, dove i bambini, quali piccoli attori, recitano il proprio ruolo da protagonisti nel loro processo di crescita in termini di conoscenze, abilità e competenze".

Tante, infatti sono state le esperienze vissute in questo anno scolastico dagli 11 plessi tra materne ed elementari presenti sul territorio di Vignola.

I giovani alunni hanno incontrato il sindaco, le forze dell’ordine (polizia locale, carabinieri, polizia, guardia di finanza) e varie associazioni per capire e comprendere il ruolo delle istituzioni e l’importanza della legalità. Nel suo intervento la sindaca di Vignola, Emilia Muratori, ha ribadito il forte appoggio da parte dell’amministrazione comunale a queste iniziative educative al di fuori delle mura scolastiche e ha aggiunto: "E’ fondamentale una forte alleanza perché una città si riconosca come una comunità coesa".

m.ped.