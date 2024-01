Dieci anni dall’alluvione: "Fu un incubo"

Oggi alle 18,30 nella chiesa parrocchiale di Bastiglia, una messa ricorderà Giuseppe Salvioli. Conosciuto come Oberdan, ex volontario della Protezione Civile, fu l’unica vittima di quella alluvione che 10 anni fa – il 19 gennaio 2014 – sconvolse la vita delle popolazioni di Bastiglia e Bomporto. "Oggi (ieri, ndr) – ha dichiarato la sindaca di Bastiglia Francesca Silvestri – è un momento di grande sofferenza per tutta la comunità. E’ un ricordo indelebile nel cuore di tutti noi: ricordi tutti diversi ma inesorabilmente uguali. Da noi i ristori sono arrivati e grazie al grande lavoro della macchina comunale tutti sono stati liquidati, la maggior parte entro il primo anno (beni mobili registrati, beni mobili non registrati e prime case). Solo le seconde case hanno dovuto aspettare un po’ di più ma sono comunque state liquidate entro il secondo anno". Il disastro fu immane e la disperazione pure, ma fortunatamente la ripresa non scontò i ritardi incontrati oggi dalle genti della Romagna. "Vorrei sottolineare – aggiunge la sindaca di Bomporto Tania Meschiari – anche l’importanza del lavoro sinergico svolto allora da amministrazione locale, Regione Emilia-Romagna e Stato, per dare una pronta risposta alle richieste di risarcimento danni di privati e imprese, oltre allo studio svolto per poter investire risorse sulla sicurezza del territorio, sia per situazioni di emergenza che per progetti a lungo termine". Il disastro causato dalla "rotta" del Secchia a San Matteo fu impressionante per il gran quantitativo d’acqua che si riversò su campagne e abitazioni. Intorno al 20 l’acqua è arrivata in piazza a Bomporto, dopo che aveva raggiunto il giorno prima Bastiglia, salendo anche all’altezza di due metri e da qui è entrata dentro il canale Naviglio, superando l’argine, che ha cominciato a crescere e a rigurgitare acqua nel cavo Minutara. E’ stato questo a creare guai per Bomporto, perché la Minutara si è riempita e ha rotto un pezzo d’argine, tracimando verso Villavara e arrivando a Bomporto. La zona industriale di Villavara fu completamente allagata e così pure la parte storica del centro di Bomporto, dove c’è la piazza, la chiesa, mentre la parte nuova che si sviluppa dal Naviglio verso Sorbara non è stata toccata. L’acqua è poi rimasta alcuni giorni fino a che il 24 gennaio Aipo decise di tagliare l’argine in modo da fare andare l’acqua del centro di Bomporto dentro al Naviglio, che stava cominciando a calare e poteva, quindi, ricevere acqua. In poche ore l’acqua defluì e a sera Bomporto era finalmente liberata.

Proprio in occasione del decennale, "i comitati cittadini Secchia, Arginiamo, Salute Ambientale di Campogalliano e Modena Respiriamo Aria Pulita hanno preparato una relazione sullo stato dell’arte della situazione dei territori interessati da criticità idrogeologica", per accendere i riflettori sul tema mentre la paura resta impressa nella memoria. "Le autorità preposte alla gestione e alla messa in sicurezza del sistema idraulico modenese – spiegano – hanno eseguito soltanto lavori di ripristino e consolidamento, che consentono di garantire un grado di sicurezza di portata appena ventennale (TR 20 per il fiume Secchia), quando i riferimenti per la sicurezza dovrebbero essere a livello di TR200 (o comunque almeno a piena centenaria): praticamente si è alla mercé di qualsiasi evento idrogeologico anche di natura comune per la stagione".

Alberto Greco