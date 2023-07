Dieci bambini ucraini ipovedenti ospiti al camp estivo della Nazareno

Dieci bambini e ragazzi ipovedenti provenienti da Boyarka, nei pressi di Kiev, di età compresa tra i 7 e i 16 anni, saranno ospitati nei prossimi giorni a Carpi. La Giunta ha infatti stanziato 13.755 euro, somma necessaria per consentire il soggiorno dei dieci ragazzi ipovedenti (più due accompagnatori) presso la rete delle cooperative Nazareno dove è in corso, in questi giorni, un campus estivo per giovani da tutto il mondo tra cui ragazzi non vedenti e ipovedenti.

Si tratta di una iniziativa che rientra nell’ambito del progetto della Lega delle Autonomie Locali ’Comune adotta Comune’ all’interno del quale il Consiglio comunale di Carpi ha sancito all’unanimità, nel febbraio scorso l’adozione del Comune di Boyarka. "In questi mesi – commenta il sindaco Alberto Bellelli – abbiamo constatato con gioia grande coinvolgimento collettivo a sostegno dei nostri amici di Boyarka con in prima fila le associazioni di volontariato carpigiane promotrici di attività e progetti di aiuto e sostegno. Nell’ambito di questa partecipazione, è nata l’idea di invitare dieci ragazzi ipovedenti per farli partecipare al centro estivo in corso al Nazareno: si tratta di un camp che si connota per l’inclusività permettendo anche a ragazzi meno fortunati di poter vivere di un’esperienza di comunità sicuramente importante, a maggior ragione per chi da mesi si trova a vivere quotidianamente il dramma della guerra".