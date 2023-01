Dieci confermato alla guida della Cgil

Daniele Dieci, 37 anni, segretario uscente della Cgil di Modena, è stato rieletto ieri al termine dei lavori del 19° congresso provinciale, dalla nuova assemblea generale, su proposta di Gianluca Zilocchi, segretario organizzativo Cgil Emilia Romagna. Dieci è stato riconfermato alla guida della Cgil di Modena con l’87% dei voti favorevoli. Nel presentare la ricandidatura di Dieci, Zilocchi ha messo l’accento sulle qualità e competenze per il cambiamento e l’innovazione già ampiamente dimostrate da Dieci nell’ultimo anno e mezzo. Applausi hanno accompagnato la riconferma di Dieci che ha ringraziato commosso l’assemblea generale.

"Ringrazio l’Assemblea per la fiducia che mi ha rinnovato e tutti coloro che in questi due giorni al Monzani hanno lavorato dietro le quinte per la buona riuscita del congresso – ha detto – E’ stato un congresso molto partecipato e dibattuto, so di poter contare su tutti voi per le importanti sfide che attendono la Cgil di Modena nei prossimi mesi e anni". L’assemblea congressuale ha eletto il nuovo comitato direttivo che è composto di 85 membri e la nuova assemblea generale composta di 135 membri, di cui il 61% delegati in produzione e attivisti Spi, e 65 sono donne.