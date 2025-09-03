"Dietro ad ogni divisa c’è una persona"

Un lavoro "frutto di uno sguardo profondo e rispettoso", che ha saputo far emergere la complessità e la bellezza delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, che ogni giorno sono al servizio dei cittadini. E’ quello contenuto nel calendario della Polizia di Stato 2026 del quale, a partire dal 19 agosto, è possibile prenotare la copia. Occhi profondi, sguardi intensi, volti che trasmettono emozioni e stati d’animo. Sono questi i protagonisti del nuovo calendario realizzato dall’ Ufficio comunicazione istituzionale della Polizia che, come ogni anno, è dedicato alla solidarietà.

Infatti anche in occasione di questa ‘edizione’ il ricavato delle vendite sarà destinato a 2 progetti solidali: una parte sosterrà il Piano Marco Valerio, che aiuta le famiglie dei poliziotti con figli gravemente malati, il restante finanzierà il progetto "Zambia" del Comitato italiano per l’Unicef, che cerca di garantire il "diritto all’acqua" agli abitanti del paese africano e in particolare ai bambini che vivono in condizioni di povertà e malnutrizione acuta.

A immortalare quel che "mostra lo color del core", come scrisse Dante, è stato quest’anno il collettivo di Ricordi Stampati, formato da Settimio Benedusi e Guido Stazzoni. Un progetto artistico, dunque, che racconta l’umanità dietro l’uniforme, costruito lungo un viaggio che ha attraversato l’Italia, da nord a sud, fatto di incontri autentici ed emozionanti. Gli autori degli scatti hanno scelto una narrazione visiva doppia: da un lato, la fotografia di gruppo in uniforme; dall’altro, un ritratto in bianco e nero di una sola persona appartenente a quel gruppo. Una tecnica semplice e potente per ricordare che dietro a ogni divisa c’è una persona, con la propria storia, emozione e umanità.

Per prenotare il calendario della Polizia di Stato, giunto alla 26° edizione, bastano pochi passaggi: bonifico su iban IT33I0306909606100000402776 intestato al "Comitato italiano per l’Unicef" o versamento sul conto corrente postale nr.745000 intestato a "Comitato italiano per l’Unicef"; causale del bonifico/versamento "Calendario della Polizia di Stato 2026" e consegna della ricevuta di bonifico/versamento all’Ufficio relazioni con il pubblico della Questura di riferimento.

v.r.