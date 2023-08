Dietro l’omicidio della prof Zelmira L’anima profonda di una comunità

C’è tutta la trama di un intricato giallo nel secondo noir che porta la firma di Luca Marchesi, giornalista e scrittore di Medolla, che poco più di due mesi fa è approdato in libreria con "L’assassino immortale" (BookRoad, 2023). Ma, scorrendo le 190 pagine del libro si ritrova molto di più. Anzi, la storia dell’assassinio di una docente di matematica in pensione, Zelmira Apparuti, brutalmente torturata e uccisa nella sua abitazione, pare essere solo il pretesto per un racconto parallelo, dal sapore etnografico.

E diventa il "fil rouge" che lega una serie di ricordi che affiorano dall’infanzia, aneddoti, tradizioni e, soprattutto, superstizioni che vengono in superficie attingendo dal bagaglio dei ricordi di un autore che in quell’ambiente, scena del delitto consumatosi – San Martino Spino, frazione di Mirandola, al confine col ferrarese, zona agricola immersa in quelle che nella Bassa tutti conoscono come "Valli" – ci è nato.

Un mondo che Marchesi conosce bene, che ha "battuto" per mestiere da giornalista e ne ha respirato i profumi e raccolto i detti e la parlata (la "fumana", le "fole", il "fulet", "stariona" ecc.), perché gli sono stati tramandati dai genitori, ma ancor più dai nonni, soliti a riunirsi in inverno nel caldo delle stalle per scollarsi di dosso il freddo e quella nebbia che avvolge questo racconto e che contribuisce creare la suspence e un senso di "ignoto". Il romanzo entra subito nel vivo con il ritrovamento del corpo di Zelmira nella sua abitazione e prende forma quando il maresciallo dei carabinieri Salvatore Milano e il pubblico ministero Eleonora De Pascalis si trovano a dover guidare le indagini su questo orrendo crimine.

Affiancati da una figura misteriosa e affascinante, la bellissima cartomante del luogo Paola, i tre investigatori si imbattono in un fitto mistero che si estende nel corso di decenni, in un andirivieni continuo tra affreschi del passato e cronaca del presente, che caratterizzano tutte le pagine del libro. Attraverso una serie di indizi e scoperte scioccanti, Milano, De Pascalis e Paola svelano un’incredibile serie di omicidi efferati perpetrati nel corso degli anni da un pericoloso e sanguinario serial killer soprannominato il Ciribecco, l’uomo nero delle fole locali. L’intera comunità del paese viene gettata nel panico mentre cercano di affrontare la terribile realtà dietro questi delitti. Ma le apparenze possono ingannare e il caso, apparentemente risolto, si trasforma in un intricato rompicapo per gli investigatori. Il terrore si intensifica quando viene scoperto il corpo di una seconda vittima, portando il trio a una corsa contro il tempo per fermare il Ciribecco e porre fine al suo regno di terrore.

"L’assassino immortale" è un romanzo avvincente, ma è anche una lettura dallo sfondo "etnografico", che descrive una realtà e un mondo in cui - come sosteneva l’etnologo italiano Ernesto De Martino – superstizioni e magie concorrono a "deistorificare" il negativo.

Per Marchesi, dopo la trilogia fantasy per l’infanzia, "L’ultima notte di nebbia – Il mostro e le streghe della Bassa" (2009), "La maledizione della pioggia – Le sirene e le streghe della Bassa" (2010) e "La battaglia finale – I Tempestari e le streghe della Bassa" (2011), questa è la sua quinta fatica letteraria ed è, in qualche modo, per le sue atmosfere un omaggio al suo maestro e amico Giuseppe Pederiali, da lui definito in questo libro "Il grande scrittore finalese che aveva raccontato meglio di tutti quella terra di acque e fumana che il maresciallo non capiva ancora del tutto".

Alberto Greco