Dietrofront sulla moschea, plauso bipartisan: "Ben venga il parco"

All’indomani della firma dell’accordo tra Comune, CPC e Gruppo Mitsubishi, con l’importante decisione di non spostare la moschea di via Delle Suore e trasformare l’area Ex Pro Latte in una grande area verde, si sollevano sia da destra che da sinistra approvazioni unanimi sulla scelta della Giunta comunale. "Come Partito Democratico – scrivono Antonio Carpentieri e Federica Venturelli (Pd) – siamo convinti che con la riqualificazione di quest’area il mosaico a nord della ferrovia sia completo; in pochi anni la zona dei quartieri Sacca e Crocetta si trasformerà completamente, aumentando il valore di ogni proprietà privata e il benessere dei residenti. Siamo contenti che i 31.000 mq dell’area ex Pro Latte, dopo quasi 30 anni di abbandono, vengano completamente rigenerati, e come Pd ci impegneremo anche nella prossima legislatura a blindare la decisione appena presa.

Un pensiero ce lo poniamo riguardo alla condizione del centro culturale islamico di via Delle Suore: lavoreremo per capire le istanze di una comunità fatta da migliaia di persone, integrate e regolari ormai da decenni".

Anche da destra arrivano approvazioni per la decisione di non trasferire la moschea in zona ex Pro Latte, e non mancano frecciatine alla marcia indietro operata dall’Amministrazione: "Siamo di fronte ad un grande passo avanti per la città di Modena – commenta il consigliere di Forza Italia Modena Piergiulio Giacobazzi – e guardiamo con fiducia agli importanti investimenti da parte di CPC, che come Forza Italia avevamo fin dal principio sostenuto. L’amministrazione fino a dieci giorni fa sembrava irremovibile sulla sua scelta di dove collocare il nuovo centro religioso e questo dietrofront ne sconfessa la rigidità di fondo. Ben venga un’ampia area verde per i cittadini". Per Chiara Costetti, portavoce del comitato ’Respiriamo area pulita’, un unico parco in zona Sacca non è ancora sufficiente a soddisfare il bisogno di verde di cui il quartiere necessita: "A maggio avevo già affermato che alla Sacca non è sufficiente fare un solo parco. Per un quartiere come quello bisogna aprire un nuovo capitolo, avere una visione diversa che prenda le distanze da quella che è stata la programmazione urbanistica passata; c’è assolutamente bisogno che ci sia tanto verde, perché come zona ne è completamente priva. Accanto ad aree verdi bisogna inoltre vengano create residenze di qualità".

Plauso anche dai Verdi e da Sinistra per Modena che però fanno presente che "in merito alla conferma della costruzione delle 4 palazzine di edilizia residenziale sociale che comporteranno la realizzazione di circa 60 nuovi alloggi, da dedicare a giovani e forze dell’ordine, riteniamo che, seppur meritorie per la destinazione prevista, non possono essere considerate risolutive del serio problema abitativo che affligge la nostra città".

Jacopo Franceschini