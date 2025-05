"Difendiamo diritti e territorio"

"Parteciperemo convintamente alla tradizionale manifestazione cittadina che dalle sedi sindacali raggiungerà piazza dei Martiri con le parole d’ordine ‘Pace, Lavoro, Dignità’ che hanno caratterizzato la nostra campagna elettorale per le amministrative".

La lista civica ‘Carpi Comune - Sinistre Unite’ conferma la sua presenza all’evento odierno, in occasione delle celebrazioni del primo maggio. "Oltre a queste tre parole chiave che definiscono il nostro orizzonte valoriale – prosegue Cesare Galantini per ‘Carpi Comune - Sinistre Unite’ – saremo in piazza anche a sostegno dei referendum promossi dalla Cgil che si terranno a giugno prossimo e per i quali invitiamo alla partecipazione al voto.

Quest’anno però – aggiunge Galantini – la nostra partecipazione al primo maggio sarà arricchita da un contenuto di lotta in difesa del nostro territorio agricolo minacciato da un progetto altamente impattante: quello dei pannelli fotovoltaici che vorrebbero essere impiantati nelle nostre campagne.

Proprio in merito alla questione del cosiddetto ‘agrivoltaico’, a partire dalla manifestazione di oggi, ‘Carpi Comune - Sinistre Unite’ distribuirà un volantino per sensibilizzare la cittadinanza su questo tema. Dunque – conclude – viva il primo maggio di festa e di lotta in difesa della pace, dei diritti, e anche dell’ambiente della nostra comunità".

