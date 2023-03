"Difesa della 194, strano che il M5S si sia astenuto"

Il gruppo consiliare Pd Carpi – 2.0 ha presentato una mozione, durante l’ultimo Consiglio Comunale, in cui si chiede alla giunta di impegnarsi a respingere gli attacchi alla Legge 194, promuovendo in ambito locale iniziative di conoscenza e informazione sui temi della contraccezione e dell’educazione alla sessualità e all’affettività. questo il testo della mozione del gruppo consiliere: "Consiglio e giunta comunale di Carpi si impegnino a respingere gli attacchi alla Legge 194, chiedano ai Parlamentari eletti dal territorio di fare altrettanto e si impegnino a garantire e rafforzare la sua piena applicazione, promuovendo in ambito locale iniziative di conoscenza e informazione sui temi della contraccezione e dell’educazione alla sessualità e all’affettività. L’esito della votazione ha visto il solo gruppo proponente esprimersi a favore, mentre appare poco comprensibile la decisione di M5S, Lega e i civici di Carpi Futura di astenersi, e ancor più quella di FdI che ha votato contro".