Difesa, interessa Nieling. Tremolada e Duca ai saluti

L’inizio formale della stagione 2025/2026, in concomitanza del via del calciomercato, conferma la linea presa dal Modena nel mese appena trascorso, in tema di saluti. Nessuna grossa sorpresa sul piatto dei contratti scaduti e non rinnovati, anzi. Dopo un solo anno salutano Eric Botteghin e Mattia Caldara, la cui scommessa (purtroppo per lui e per i canarini) non è stata vinta, nonostante l’opzione per il 2026. Tempo di addio anche per Edoardo Duca, unico superstite di quella squadra risorta dal fallimento nel 2018 e nella storia del club per aver superato le 100 presenze con la maglia gialloblù, per lui si prospetta una nuova avventura probabilmente in serie C dove ha diversi estimatori. Come vi avevamo anticipato, viene risolto il contratto di Luca Tremolada, tornato dal prestito all’Ascoli con ancora un anno di rapporto con il Modena che non sarà rispettato. Tornano al Cagliari Di Pardo e Idrissi, Kamate all’Inter, Seculin al Trapani e Vulikic alla Sampdoria.

Tecnicamente il Modena saluterà pure Romeo Giovannini, conclusa la stagione sfortunata al Gubbio contornata dall’infortunio al ginocchio. Prestito finito, ma il fantasista ha ancora un anno di contratto con il Modena: il suo futuro ha per il momento due strade, una porta al Trento mentre l’altra porta ad un affascinante ritorno al Carpi, quest’ultima pista decisamente più calda non appena i biancorossi affonderanno il colpo in maniera definitiva. Alessandro Ghillani piace al Lumezzane, Oukhadda ha mercato in serie C ma per ora nessuna trattativa concreta per il suo trasferimento. Per il capitolo uscite "pesanti", i nomi sono sempre quelli di Riccardo Gagno e Giovanni Zaro. Sul portiere si stanno muovendo Benevento e Vicenza, mentre sul difensore si è inserita nelle ultime ore la Salernitana da poco retrocessa ma resta in grande vantaggio sempre il Benevento che vorrebbe allestire una rosa tale da poter vincere il girone e ritrovare la B. Restano e rinnovano Fabrizio Bagheria (per il ruolo del terzo portiere) e capitan Pergreffi, entrambi fino 2026. Raddoppia, invece, Fabio Ponsi, il cui contratto è stato esteso sino al 2027 quasi certamente per offrire al terzino un’opportunità di rilancio dopo. Per quanto riguarda le entrate (ne ha dato notizia il collega Gianluca Di Marzio) il Modena ha intavolato un dicorso già molto avviato con il Cambuur (squadra della seconda divisione olandese) per il difensore classe 2002 Bryant Nieling, eletto lo scorso anno il migliore nel suo ruolo del campionato.