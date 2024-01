Diffamano il sindaco sui social network: 1200 euro di multa

Diffamarono il sindaco: sono stati condannati a pagare una multa di 1200 euro. E’ finito così, ieri, il processo nei confronti dei ‘leoni da tastiera’ che insultarono il sindaco di Nonantola, Federica Nannetti e l’Amministrazione, a loro dire colpevoli di non interessarsi della situazione dei propri cittadini. I fatti risalgono al 2018. Gli imputati, che si erano opposti al decreto penale, secondo le accuse postarono infatti sui social diversi commenti diffamatori a seguito della vicenda (sempre finita su Facebook) di una donna di Nonantola costretta a dormire in auto, a causa delle ristrettezze economiche in cui versava. A processo sono finite complessivamente con l’accusa di diffamazione sei persone, nei confronti delle quali è stato emesso decreto penale di condanna. I due imputati condannati ieri, però, si erano opposti al decreto mentre gli altri ‘haters’ sono stati nel frattempo condannati a multe di circa ottocento euro. Il Comune si era costituito parte civile nel procedimento dal momento che i diversi post contenevano offese alla reputazione dell’Amministrazione Comunale di Nonantola e del sindaco Federica Nannetti. "Una vergogna – si leggeva nei post - Perchè il sindaco non fa nulla? Vigliacco". Ieri, alla fine, la condanna.