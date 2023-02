Diffamazione contro il sindaco "Non esiste alcun dossier"

I due imputati hanno proclamato la propria innocenza in aula, negando le accuse. Ultimi colpi di scena ieri nell’ambito del noto processo Carpigate: a giudizio per tentata diffamazione nei confronti del sindaco di Carpi Alberto Bellelli (foto), difeso dall’avvocato Nicola Termanini, ci sono l’ex vicesindaco Simone Morelli e Stefano Soranna, all’epoca legato alla Lega. Ieri, in aula, è stato sentito il portavoce del sindaco Tosi, poi gli imputati Soranna e infine Morelli. Sulla base delle dichiarazioni spontanee dell’imputato Morelli è stato successivamente richiamato in aula anche Tosi. L’intervento di Morelli è stato lungo e ‘concitato’: l’imputato ha ripercorso le fasi della vicenda e fatto ‘nomi e cognomi’, quasi togliendosi qualche sassolino dalle scarpe e assumendosi la responsabilità delle proprie dichiarazioni. Soranna ha negato l’esistenza di un dossier, spiegando di essersi rivolto alla stampa solo per mostrare alcuni documenti. Infatti, lo ricordiamo, al centro del processo c’è quel famoso dossier mandato agli organi di stampa e contenente documenti che rivelavano un presunto scambio di favori tra il sindaco e un costruttore edile, accuse false contro le quali Bellelli sporse querela. Il 19 giugno è prevista la prossima udienza.