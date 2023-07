Differenziata a Modena, quantità e qualità in crescita secondo Hera

La quantità della differenziata, come ha detto l’assessora Alessandra Filippi, è cresciuta, ma a quanto pare è aumentata anche la qualità del conferimento. Lo spiega Fabia Ferrioli, responsabile Servizi ambientali di Hera: "Abbiamo fatto delle analisi merceologiche e i dati sono molto buoni, la plastica in particolare ha raggiunto livelli ottimali attestandosi sotto il 15-16 per cento considerando che in passato nei cassonetti la qualità media del conferito non era altissima (ed è stato uno dei motivi per cui si è deciso di procedere con il nuovo sistema di raccolta) e faceva registrare intorno a una media 45-50 per cento di scarto: quindi vuol dire che mentre prima il 50 per cento dei rifiuti era conferito male, adesso l’85 per cento è conferito bene".

E il discorso non riguardava solo che nel cassonetto ci fosse anche per esempio l’oggetto di plastica non solo l’imballaggio, "ma c’erano proprio materiali diversi, come vetro, indifferenziata. Adesso nei sacchi c’è solo plastica pulita, magari va spiegato meglio che si raccolgono solo gli imballaggi, non gli oggetti in plastica".

Anche per la carta siamo intorno a uno scarto del 3-4 per cento, "bassissimo anche quello, considerando che prima eravamo sul 12 per cento". Sul fronte sanzioni sia l’assessore che la responsabile Servizi Ambiente di Hera spiegano che di fronte agli abbandoni "si preferisce prima parlare direttamente con i cittadini per capire se ci sono dei problemi, mentre di fronte a dolose violazioni dei conferimenti si procede con la multa".

