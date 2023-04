Differenziata, c’è chi non la fa Hera dà ripetizioni di ’porta a porta’

Nonostante a Vignola il sistema di raccolta dei rifiuti "porta a porta" sia stato introdotto già dal 2018, persistono ancora problemi nell’applicare questo meccanismo. Difficoltà, peraltro, ammesse dalla stessa amministrazione comunale, che per cercare di risolvere o comunque migliorare il modo di fare il porta a porta a Vignola, ha organizzato in collaborazione con Ceas Valle del Panaro e con Hera 6 incontri dedicati. A comunicarlo è stato lo stesso Comune, che spiega: "Prende il via mercoledì 3 maggio il ciclo di sei incontri dal titolo ’2018…2023 Porta a Porta: facciamo il punto’, serate informative sulla raccolta dei rifiuti dedicate ai cittadini. Si tratta di incontri serali in presenza (ore 18 – 20), dislocati nei quartieri della città, che potranno essere seguiti anche da remoto, in diretta sulla piattaforma Zoom. Questo il calendario degli appuntamenti: si inizia mercoledì 3 maggio, quando è in programma, presso il ristorante Moretto, l’incontro per chi vive o lavora nella zona di Tavernelle e Campiglio. Giovedì 11 maggio l’appuntamento presso la casetta dei pescatori nel Parco Europa è rivolto a coloro che fanno riferimento al quartiere Tunnel. Mercoledì 24 maggio, presso la casetta degli Alpini, l’incontro per chi vive o lavora a Brodano. Mercoledì 31 maggio, nella sede dell’Avis, è in programma l’appuntamento per il quartiere Bettolino. Mercoledì 7 giugno, alle scuole Aldo Moro di via Cimarosa, si terrà l’incontro per il quartiere Vescovada. Infine, l’appuntamento per la zona del centro è per mercoledì 14 giugno e si terrà nella consiliare del municipio" Saranno presenti amministratori del Comune di Vignola, tecnici di Hera e del Ceas. La vicesindaca Anna Paragliola commenta: "La cura di una città passa anche attraverso una corretta differenziazione dei rifiuti e il rispetto delle modalità di raccolta. Purtroppo, in questi cinque anni di funzionamento del porta a porta a Vignola, pur avendo progressivamente incrementato il livello di differenziazione dei rifiuti, abbiamo dovuto constatare che ci sono ancora cittadini che faticano a comprendere e ad applicare il meccanismo. Questi incontri sono quindi l’occasione per tornare a fare il punto sulla raccolta porta a porta".

m.ped.