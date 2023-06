Differenziata, lotta agli abbandoni Lo spazzino di quartiere raddoppia "Tari, controlli anti evasione"

di Stefano Luppi

In città, alle prese con un complicatissimo passaggio dalla raccolta differenziata dei rifiuti al ’porta a porta’ di plastica e carta, si potenzia il servizio degli ’spazzini di quartiere’ di Hera. Si tratta di ’angeli’ del decoro cittadino - una ventina divisi in squadre - che ogni giorno da mattina a sera girano il territorio raccogliendo quanto è fuori dai cassonetti, controllando la situazione e segnalando la presenza di sacchetti blu e gialli (quelli di carta e plastica) lasciati fuori posto e rifiuti ingombranti. Queste ultime tipologie di spazzatura, infatti, seguono altri modalità di raccolta da parte di Hera. Ieri, vicino a Palazzo Europa in via Rainusso, Comune e multiutility hanno spiegato la novità - ovvero il raddoppio degli spazzini di quartiere che passano da 10 a 20 - ed è stata l’occasione per fare il punto sulla complessa transizione, piena di polemiche, necessaria ad aumentare la raccolta differenziata in città.

Ciò in attesa della cosiddetta ’tariffa puntuale’, la tassa sui rifiuti personalizzata basata sui conferimenti effettivi di indifferenziata tramite la carta Smeraldo, che però non entrerà in vigore neppure nel 2024. Fanno il punto l’assessore all’ambiente Alessandra Filippi e Fabia Ferrioli, responsabile dei servizi ambientali di Hera. "C’era bisogno di un maggior numero di spazzini, rispetto ai 7 iniziali oggi arriviamo a 20. – spiega Ferrioli – Non ci saranno costi aggiuntivi perché già il contratto inizialmente prevedeva questo servizio legato allo sforzo straordinario che si sta facendo per gestire un importante cambiamento nella raccolta dei rifiuti. L’amministrazione ci ha fatto questa richiesta e noi lavoriamo stando dietro alle difficoltà: gli operatori faranno passaggi quotidiani e più volte al giorno nei punti critici".

Con l’assessore Filippi il discorso si allarga anche alla luce delle forti critiche piovute dall’opposizione politica, ma anche da tantissimi cittadini sbalorditi per i troppi sacchi abbandonati nelle aiuole e addirittura anche in luoghi prestigiosi del centro. "Proseguiremo con questo modello di raccolta - ribadisce l’assessore Filippi - come peraltro diceva la gara di assegnazione del servizio. Rispetto al contratto i margini di manovra non sono molti, ma lo spazzino di quartiere è uno di quelli e siamo perciò intervenuti con flessibilità. Abbiamo l’obiettivo di tenere pulita Modena e siamo ancora nel passaggio tra un modello e l’altro: questa novità migliorerà il decoro e farà una utile azione anti abbandono. Intanto il Comune ed Hera sono impegnati su un altro punto importante: stiamo analizzando tutte le utenze cercando di capire se ci sono irregolarità di singole situazioni rispetto alla Tari. Facciamo dunque parallelamente una azione di pulizia e una di controllo. Ricordo che la Tari dal 2017 non aumenta e stiamo lavorando perché resti tale anche il prossimo anno nonostante il cambio di modello di raccolta e il potenziamento dei servizi". Chi non paga la Tari, infatti, oltre ad essere un trasgressore non può ritirare il kit (sacchi gialli e blu, pattumella per l’umido e carta Smeraldo) e quindi non può usare i cassonetti smart. Molti degli abbandoni sarebbero dunque riconducili a questo fenomeno.

Le polemiche non mancano, come ad esempio quelle dei commercianti dotati di cassonetto personalizzato con chiave che è la stessa per tutti: "Ogni utenza ha la propria chiave - dice Filippi - ma non mi risultano proteste. Ogni commerciante inserisce i rifiuti nel suo carrellato altrimenti partirebbe un autocontrollo reciproco". L’amministratrice pubblica ribadisce infine: "A Bologna la raccolta negli androni dei palazzi non è mai partita e i sacchi erano collocati sotto i portici, da lì il dietrofront. A Modena non è mai accaduto, la raccolta negli androni c’è dal 2015. Ricordo anche che con la carta Smeraldo si possono aprire tutte le volte che si vuole i cassonetti della indifferenziata: non viene conteggiato nulla fino a quando non ci sarà la tariffa puntuale".