Differenziata porta a porta, ritiro dei kit tra le polemiche

di Stefano Fogliani

A Fiorano è già cominciata, per Maranello e Formigine se ne parla tra primavera ed estate, ma il porta a porta imposto ai Comuni del distretto ceramico allunga la sua ombra su Sassuolo, e Sassuolo si adegua.

"Febbraio campagna di comunicazione; metà febbraioaprile, consegna materiali e kit per la differenziata; fine febbraiomaggio, riorganizzazione dei servizi ambientali", recitava il cronoprogramma che Hera consegnò, tre mesi fa, alla città, dove tuttavia lo scetticismo regna sovrano. L’Amministrazione si allinea, l’assessore all’ambiente Ugo Liberi parla di "cambiamenti che comportano difficoltà, ma finalizzati ad un miglioramento della raccolta differenziata", ma nei confronti del porta a porta Sassuolo è perplessa, come confermato dal primo degli appuntamenti conoscitivi sul nuovo sistema andato in scena mercoledi.

Aula magna del Volta gremita e cittadini preoccupati sulla modalità di raccolta, sulla frequenza dei ritiri, e più in generale su un servizio che, si è detto, "parte al buio, con efficacia tutta da verificare". Già il consiglio comunale, a giugno, votò un ordine del giorno che chiedeva di rimandarne l’adozione, e il sindaco Gian Francesco Menani, a dicembre, aveva bocciato l’idea ("non funziona e non funzionerà") sparando a palle incatenate contro la multiutility "che pensa più ai profitti che al servizio". Contro il porta a porta è tuttora in corso una raccolta di firme promossa dalla lista Macchioni (centinaia le firme raccolte: verranno protocollate in settimana, facile si arrivi oltre il migliaio) e più in generale si teme che il modello non funzioni, ma si sta alle deadline imposte da Hera che ha vinto l’appalto dell’agenzia regionale e a sua volta deve rispettare i rigidi criteri della raccolta.

Ci si organizza dunque per aggiornare la cittadinanza sulla campagna che prevede il porta a porta per carta e plastica e cassonetti ‘chippati’ per l’indifferenziata. "Avevo chiesto di spostare in avanti l’adozione del piano ma mi è stato risposto che non è possibile" disse, quasi scusandosi, Menani al consiglio. La lista Macchioni, raccolte le firme, ha contattato altre forze politiche del distretto – Fratelli d’Italia e liste civiche a Maranello, Forza Italia a Fiorano - per fare ‘massa critica’ contro una decisione che, spiegano i referenti della lista civica sassolese, "peggiorerà ulteriormente un servizio già scadente", ma la ‘macchina’ di Hera è in moto. I prossimi incontri si fanno tra marzo e aprile ma intanto da lunedi aprono, in viale XX settembre e presso la stazione ecologica Arcobaleno, le Case Smeraldo: spazi ‘dedicati’ che rimarranno a disposizione degli utenti fino al 23 aprile per il ritiro dei kit ‘porta a porta’ e le informazioni del caso.