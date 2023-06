Differenziata porta a porta, si possono ritirare le tessere

Il percorso di avvicinamento al ‘porta a porta’ a Formigine è già partito con l’invio a tutte le utenze della lettera di introduzione ai nuovi servizi ambientali. Sono invece aperte le Case Smeraldo (una in via Montegrappa, l’altra vicino agli uffici comunali in via Unità d’Italia) presso cui i cittadini troveranno le informazioni e i supporti operativi per fruire dei nuovi servizi e potranno ritirare i kit (contenitori eo sacchi) e la tessera che permette l’apertura dei nuovi cassonetti dell’indifferenziata. Ultimo Comune del distretto ceramico ad essere interessato da questa ‘svolta’, Formigine vedrà un’evoluzione graduale del servizio, fino alla copertura dell’intero territorio comunale. Lunedì 19 giugno si comincia con il sistema integrale nel forese e nelle aree produttive mentre dal 26 il nuovo modello di raccolta – misto, con carta e plastica porta a porta – integrerà diverse zone cittadine – ognuna comprendente circa 3mila utenze – fino al 7 agosto, quando tutto il territorio formiginese sarà sottoposto al nuovo regime.