Differenziata su misura in centro "La raccolta sarà condominiale"

di Vincenzo Malara La data sul calendario c’è già. E guai chiamarlo ‘porta a porta’, piuttosto sarà un modello ‘dentro la porta’. La rivoluzione della raccolta differenziata dei rifiuti per le circa 8mila utenze del centro storico (già iniziata a settembre, non con alcune proteste, nelle frazioni e in periferia) è fissata per lunedì 27 febbraio, giorno in cui nel cuore cittadino non vi sarà più traccia dei tanto amati-odiati bidoni marroni, oggetto di ‘tentazione’ per gli abbandoni abusivi. Troppo impattante sulla vita dei modenesi (per non parlare dei mugugni delle opposizioni) sarebbe stato introdurre per Hera la classica raccolta portone per portone dei sacchetti, quindi la scelta si è orientata su una strategia soft, che potenzierà un modello di ritiro interno ai condomini, già attivo in tanti edifici sotto la Ghirlandina. Ma andiamo con ordine. Nei prossimi giorni (dal 20 gennaio) i cittadini inizieranno a ricevere a casa le classiche lettere informative e i kit per la raccolta (ne parliamo più ampiamente nell’articolo sotto), ma il piano dei nuovi servizi ambientali è ormai ufficiale, frutto di mesi e mesi di sopralluoghi e incontri organizzati da Hera con utenti, amministratori di condominio, negozi e associazioni di categoria. A illustrarlo sono stati ieri...