"Difficile incarcerare gli spacciatori"

"A volte sono proprio le leggi che impediscono alla polizia di incarcerare chi spaccia". La protesta arriva dal sindacato di polizia Siulp, che spiega le proprie ragioni con una nota: "Leggiamo l’ennesimo articolo di cittadini esasperati dallo spaccio di sostanze stupefacenti, che avviene a qualunque ora del giorno e della notte, sotto gli occhi di tutti e senza che nessuno sembri occuparsene. È estremamente opportuno puntualizzare che varie zone della città di Modena, a turno agli onori negativi della cronaca per problemi di spaccio, sono state oggetto di numerosi arresti sia da parte della Squadra Volante nell’immediatezza, che da parte della Squadra Mobile a seguito di specifiche indagini: ripetiamo numerosi arresti. Il risultato – continua la nota – in ogni caso, è la scarcerazione quasi immediata - a causa delle attuali normative - e la ripresa immediata dell’attività di spaccio. I numerosi arresti, che troppo spesso passano in sordina, quindi non bastano di fronte ad una domanda di sostanze stupefacenti sempre più imponente, ma che evidentemente non sembra essere l’unico problema. La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito i quantitativi di droga che vengono considerati ’modica quantità per uso personale’: 150 grammi per la cocaina; 107,71 grammi per l’eroina; 246 grammi per la marijuana; 386,93 grammi per l’hashish. Di fronte a tali limiti, com’è possibile arrestare e incarcerare con semplici controlli, oppure con un’attività di indagine basilare? Non è di fatto possibile, oppure è difficilissimo, posto che tutti gli spacciatori da strada detengono sistematicamente quantità ben al di sotto questi limiti".