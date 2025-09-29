Dig Awards, ecco tutti i vincitori. Premio speciale al documentario sulla lotta per sopravvivere a Gaza

Premiati a DIG i migliori documentari, inchieste, reportage e podcast selezionati fra le oltre 400 candidature arrivate. I vincitori dei DIG Awards 2025 sono stati svelati, nel corso della cerimonia condotta dai giornalisti del comitato direttivo del Festival internazionale di giornalismo investigativo, Alberto Nerazzini, Valerio Bassan e Philip Di Salvo, che si è tenuta sabato sera nella chiesa di San Carlo a Modena.

Quest’anno, a vincere per la categoria Investigative Long (documentari d’inchiesta della durata minima di 40 minuti), è ’Surviving Syria’s Prisons’ di Sasha Joelle Achilli e Sara Obeidat per la BBC. Il documentario rivela una delle più brutali campagne di repressione della storia contemporanea: nel dicembre 2024 il mondo ha assistito alla caduta del dittatore siriano Bashar al-Assad, giunta dopo 13 anni di guerra civile.

La categoria Reportage Long (durata minima 40 minuti) è stata vinta da ’Haiti: The Iron Grip of the Gangs’, di Catherine Norris Trent, Roméo Langlois per France24. A Port-au-Prince tre milioni di persone sono ostaggio di una devastante guerra tra bande che sembra non avere fine.

Ad aggiudicarsi il premio per la categoria Investigative Medium (documentari di inchiesta di durata compresa tra i 15 e i 40 minuti) è l’opera ’The Minister Millions’ di Adrian Gatton per Al Jazeera Investigative Unit. Nei suoi anni come ministro in Bangladesh, Saifuzzaman Chowdhury è riuscito a costruire un impero immobiliare da mezzo miliardo, nonostante il suo stipendio da funzionario ammontasse a poco più di tredicimila dollari. L’unità investigativa di Al Jazeera è riuscita a entrare sotto copertura in una delle residenze dell’ormai ex ministro.

È ’Tigray: Rape as a Weapon’ diretto da Marianne Getti, Agnès Nabat – una produzione indipendente distribuita da Arte Reportage – il vincitore della categoria Reportage Medium, della durata compresa tra i 15 e i 40 minuti. Nella regione etiope del Tigray, dove è in corso una guerra civile, almeno 120mila donne sono state violentate dai militari.

Ad aggiudicarsi il premio della categoria Short è ’India’s Opioid Kings’, diretto da Richard Wyllie, Stephanie Stafford per BBC Africa Eye, BBC News. Focus sull’Africa occidentale stretta nella morsa degli oppioidi. E ancora, la categoria Audio e Podcast ha visto il trionfo di ’Buried: The Last Witness’ di Dan Ashby, Lucy Taylor per BBC Radio 4: esplora l’impatto dei policlorobifenili (PCB) – utilizzati per decenni a livello industriale senza remore – sul Regno Unito e i suoi ecosistemi, grazie anche all’analisi di prove inedite.

Il DIG Pitch ’Matteo Scanni’ – un premio di produzione fino a 15mila euro al miglior progetto di inchiesta fra i dieci presentati nella live session – hanno visto trionfare il progetto ’A Newborn’ di Giovanni Culmone e Matteo Garavoglia.

I dieci membri della giuria hanno poi deciso all’unanimità di assegnare un ’Premio Speciale della Giuria’ a ’The Night Won’t End’: il documentario immerge gli spettatori all’interno delle strazianti esperienze vissute da tre famiglie palestinesi, impegnate in una disperata lotta per la sopravvivenza.

Con il Watchdog Award, il direttivo di DIG vuole celebrare l’eccellenza nel giornalismo e coloro che incarnano i suoi ideali, la sua missione e la sua resilienza. Questa edizione di DIG Festival si intitola intenzionalmente ’Targets’: un modo per ricordare chi è sotto attacco, chi documenta e chi denuncia. Il direttivo di DIG dedica il Watchdog Award 2025 ai watchdog palestinesi a Gaza: a coloro che hanno perso la vita al servizio della verità e della giustizia, e a coloro che continuano quella missione. Premio consegnato simbolicamente a Mohammed Abed, giornalista palestinese che lavora per AFP e a Jonathan Dagher (Reporters Without Borders).