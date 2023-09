Dig, la giornata dei documentari. Paolo Nori parla di libertà

La seconda giornata di festival, oggi si apre con la ‘sacra cerimonia’ dei DIG Pitch, condotta dalla executive producer di Scripps Susanne Reber: dalle 9.30 sul palco del teatro della Fondazione San Carlo, in via San Carlo 5, i team finalisti della categoria DIG Pitch avranno a disposizione 5 minuti per esporre in lingua inglese l’idea dietro il documentario e tre minuti per mostrare un teaser video con sottotitoli in inglese che presenti l’argomento, i personaggi, l’ambientazione e lo stile del racconto. La giornata continua con un’incursione nell’intelligenza artificiale insieme ad Alberto Puliafito (Aula N, Dipartimento di Giurisprudenza, alle 10.30) per poi buttarsi nel cinema firmato DIG: dalle 10:30 alle 21:30 al Cinema Astra sarà un susseguirsi di proiezioni di film finalisti ai DIG Awards e non solo. Da non perdere alle 17 la proiezione di ‘Ithaka’ di Ben Lawrence, il racconto della brutale realtà della campagna per la liberazione di Julian Assange e, alle 21:30, ‘Seven writers in Teheran’ di Steffi Niederzoll, una lente d’ingrandimento sulle condizioni di vita e la lotta per le donne e i diritti umani che incendia l’Iran.

Alle 15 nella Sala del Leccio del Complesso San Paolo si parla di ‘Europa sommersa e in fiamme’ con Chiara Spallino, Marta Vidal, Ludovica Jona, Lucy Taylor e Daniel Wizenberg. Alle 16:30, sempre in San Paolo, con ‘Come si racconta il mondo che affonda?’ insieme a Sara Massafra, Silvia Lazzaris, Michele Lapini e Stella Levantesi. Alle 19 sul palco del teatro San Carlo sarà la volta di ‘Sotto le macerie di internet. Come il capitalismo e la Silicon Valley ci hanno tolto la rete’. La serata di venerdì è per lo scrittore Paolo Nori che, alle 21 nella Chiesa di San Carlo, porterà il suo spettacolo ‘La libertà. Primo episodio’. Un discorso, come suggerisce il titolo, sulla libertà che è un primo tentativo, la prima tappa di un percorso possibile.