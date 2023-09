Modena, 26 settembre 2023 – Dimenticano il figlio di 11 anni in una piazzola dell’A1, nei pressi di Modena.

E’ accaduto domenica scorsa, 24 settembre. Nel tardo pomeriggio al Comando Autostradale di Modena Nord è arrivata la segnalazione di un minore non accompagnato in piazzola di sosta al km 173 a1 Nord, nei pressi di Cogneto. La pattuglia giunta sul posto ha trovato il ragazzino con altri viaggiatori in sosta, che nel frattempo si erano fermati per prestare soccorso e segnalare l’accaduto.

Il minore, di nazionalità lettone, ha riferito in lingua inglese di essere in viaggio con la propria famiglia. Il padre pensando che nel frattempo il figlio fosse risalito sui sedili posteriori, era ripartito lasciandolo lì.

Dopo vari accertamenti, venendo a conoscenza che la famiglia era diretta ad imbarcarsi all’aeroporto Orio al Serio di Bergamo, è stato rintracciato il numero di telefono cellulare del padre e una volta contattato questi ha riferito di non essersi accorto della mancanza del figlio e di essere al momento in transito vicino a Mantova. Dopo ulteriori verifiche del caso, nella stessa serata il minore è stato quindi riconsegnato alla famiglia.