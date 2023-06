Dimissioni volontarie dei medici a Modena: “Lavoro usurante”

Modena, 29 giugno 2023 – Non solo muri e attrezzature all’avanguardia. Il futuro della sanità modenese e del Policlinico, che in questi giorni compie 60 anni, è fatto di persone, di professionisti che nella maggior parte dei casi si formano qui, nel nostro ateneo. Medici e personale sanitario su cui dobbiamo investire e che dobbiamo ’trattenere’ in un momento in cui si assiste alla fuga dei camici bianchi verso il privato. Lo dicono i numeri pubblicati ieri su queste colonne: nell’ultimo triennio 420 medici in provincia di Modena hanno rassegnato le loro dimissioni da Ausl e Aou. In 77 si sono licenziati proprio dal Policlinico: "Stiamo assistendo a un cambiamento culturale – commenta il direttore generale dell’azienda ospedaliero universitaria (Aou), Claudio Vagnini – Chi diventava medico trent’anni fa sapeva di lavorare in una realtà ricca, in condizioni ottimali. Oggi scontiamo una situazione economica e retributiva scandalosa. I giovani, dopo il lungo percorso di studi, con questi ritmi e stipendi faticano a realizzarsi, il sistema è usurante".

A Bologna 300 camici bianchi si sono dimessi

A confermare la spinta dei giovani medici verso la sanità privata è il rettore Carlo Adolfo Porro: "Il Policlinico nelle sue due sedi deve diventare più attrattivo per chi ci lavora. Questo è un aspetto critico, me lo dicono gli specializzandi, sono attratti dal privato. Questo non va bene, dobbiamo trattenere i giovani specialisti che si formano a Unimore e andare avanti, con ambienti e tecnologie idonei per didattica e ricerca in modo da competere con le altre realtà anche vicine a noi".

Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ne fa una questione politica: "La politica deve tornare a credere al sistema sanitario, deve ripartire dal noi e mettere un freno ai tagli alla sanità nel Pil". Muzzarelli, tornando al sessantesimo compleanno del Policlinico, ha ricordato come l’ospedale cittadino, centro della ricerca e della cura, da sempre sia una garanzia di salute per tutti: "Ognuno di noi ha un ricordo legato a questo ospedale. Si tratta di una ricchezza della collettività e per questo non dobbiamo smettere di cercare risorse per rafforzare la nostra sanità pubblica. Dobbiamo assicurare investimenti su due fronti: valorizzare i professionisti che ci lavorano evitandone la fuga e, grazie al Pnrr, garantire strutture idonee alla cura e alla ricerca".

"Questa è una operazione della memoria – ha aggiunto Vagnini – per riscoprire una delle eccellenze della nostra città. Abbiamo una forte tradizione clinica, ma negli ultimi anni siamo cresciuti in modo esponenziale sulla parte chirurgica". Pur tra le tante difficoltà - soprattutto di natura economica relative alla penuria di risorse, aggravata dalla pandemia - il Policlinico di Modena è un’eccellenza a livello nazionale per varie specialità: "Voglio sottolineare – conclude Vagnini – l’altissima qualità dei nostri professionisti, parlo di medici, personale infermieristico e tecnico. Negli anni sono stati fatti passi avanti importanti in tanti settori, pensiamo alla trapiantologia e alla robotica. Approfitto quindi di questo anniversario per ricordare il passato con lo sguardo proiettato al futuro".

A proposito, nel 2025 l’ospedale di Baggiovara, l’altro fulcro dell’Aou, taglierà il traguardo dei 20 anni.