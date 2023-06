Diodato e il concerto a Carpi "La canzone è un luogo d’incontro"

di Maria Silvia Cabri

Uno straordinario viaggio musicale tra i suoi più grandi successi, brani di repertorio e le nuove canzoni estratte dal suo quarto album d’inediti ‘Così speciale’ (Carosello Records).

Così si presenta il concerto di Diodato che si esibirà lunedì alle 21 in piazza Martiri a Carpi. Concerto che prende il nome dal suo ultimo disco: ‘Così speciale Summer Tour’ che l’artista, vincitore del festival di Sanremo nel 2020 con ‘Fai Rumore’, sta portando in scena nelle più prestigiose location italiane.

‘Così speciale’: cosa è tale? "Riconoscere, comprendere il potere della canzone come luogo in cui incontrarsi e veicolo di messaggi. A volte scrivi un testo per una singola persona ma le sensazioni hanno comunque il potere di trasformarsi e diventare un ponte anche verso gli sconosciuti, creando una comunità in cui riconoscersi e sentirsi meno soli. Ciò è quello che sento ‘speciale’: innamorato della musica fin da ragazzino in una continua connessione con ciò che vivo e ha vissuto".

L’album contiene ’dieci tracce, dieci fiori che profumano di vita’: cosa hanno in comune canzoni e fiori?

"La fragilità e la potenza. Le canzoni, come i fiori, nascono fragili, da sensazioni che senti e che devi trasformare in qualcosa di potente, vitale. Ami i concerti perché sono un luogo in cui tutto si trasforma, ogni sera e splendido sentirsi parte di un flusso. Per vestire la copertina dell’album mi sono affidato nuovamente a Paolo De Francesco, che ha realizzato un artwork liberamente ispirato a ‘Flowers’ dell’artista giapponese Tetsumi Kudo".

Com’è strutturato il concerto?

"Ci saranno brani del nuovo album oltre ad altri precedenti, tra cui ‘Che vita meravigliosa’ (certificato platino), uno dei progetti discografici più seguiti degli ultimi anni e tra i più premiati della storia della musica italiana, anticipato da ‘Fai Rumore’ brano certificato triplo disco di platino). Sul palco saremo in nove, tra fiati e violino, impattanti a livello sonoro e al tempo stesso ‘rispettosi’ dei momenti più intimi. Delle montagne russe emotive: qualcosa che ha a che fare con l’incontro che si rinnova ogni volta, facendomi sentire più ricco dentro e meno solo, facendomi capire il senso di quello che faccio".

L’album si apre con ‘Ci vorrebbe un miracolo’: come è nata? "Mi sono guardato intorno, una forte sensazione di caos. In questa canzone c’è un’istantanea dei tempi strani in cui viviamo, in cui ognuno sente di dover dire la sua e dove spesso l’arroganza fa da padrone. La sola via d’uscita è l’ascolto di noi stessi e degli altri".

La vittoria a San Remo: l’ha cambiata?

"Mi ha arricchito di consapevolezza, è stato un momento di gioia soprattutto perché vissuta con le tante persone che hanno condiviso con me quel percorso. Mi sono sentito parte di un ‘noi’ e quello è stato il premio più importante. Poi certo vi è la popolarità, entrare a far parte del Dna del Paese".