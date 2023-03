Dipendenti Asp, regalo speciale Biglietti omaggio per il cinema

Oggi, Festa della Donna, arriverà un regalo speciale per tutte le dipendenti dell’Asp (azienda per i servizi alla persona). Le 119 dipendenti, comprese coloro che sono assunte a livello interinale, riceveranno ciascuna 2 biglietti omaggio per il cinema Bristol di Savignano, che potranno utilizzare quando e come vorranno. Ad annunciarlo è stato ieri il presidente di Asp, Marco Franchini, assieme alla direttrice di Asp, Paola Covili, a Barbara Raimondi del cinema Bristol e ad Alida Quattrini dell’associazione di volontari Aspeople. "L’anno scorso ci siamo occupati del corpo, omaggiando le nostre dipendenti di un trattamento in una spa – commenta Franchini – mentre quest’anno ci occupiamo degli affetti e delle emozioni. Credo che il cinema, infatti, sia un’esperienza che porta a prendersi del tempo per sé". L’iniziativa, in parte è stata possibile grazie a un prezzo ridotto del biglietto applicato dal cinema, in parte dai fondi raccolti dall’associazione di volontari Aspeople.

m.ped.