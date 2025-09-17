Dipendenti comunali in agitazione. Sciopero e blocco degli straordinari

Si inasprisce la vertenza che oppone il Comune di Medolla ed i suoi dipendenti. Domani deserti tutti gli uffici ed i servizi per l’astensione dal lavoro, proclamata per l’intero turno dai dipendenti del Comune, sostenuti dal sindacato Fp Cgil. L’iniziativa di lotta, che fa seguito allo stato di agitazione già annunciato prima delle ferie, è stata confermata dopo l’assemblea di venerdì 12 settembre. A fare salire il livello dello scontro è lo stallo sul pagamento del salario accessorio. Sono una ventina i dipendenti comunali, cui – denuncia il sindacato Fp Cgil di Modena – è negato da anni il pagamento della retribuzione accessoria relativa agli anni 2019-2022, nonché agli anni 2023 e 2024". Si tratta ormai di alcune migliaia di euro che non vengono corrisposti. Anche l’ultimo incontro tra le parti, tenutosi a fine luglio in Prefettura, non ha sbloccato il pagamento di queste spettanze previste dagli accordi sindacali sottoscritti. Le somme pare siano state accantonate e tuttavia non vengono sbloccate. "Nulla è cambiato rispetto a luglio e i lavoratori e le lavoratrici hanno confermato la mobilitazione – spiega Veronica Marchesini del sindacato Fp Cgil Modena – poiché da parte dell’amministrazione comunale non è stato preso in questi mesi nessun impegno per il pagamento delle spettanze. Spiace vedere che il Comune non metta in campo tutte le azioni necessarie per il riconoscimento di chi ogni giorno si adopera per garantire i servizi ai cittadini. Così facendo non ci ha lasciato alternativa alla mobilitazione". Perciò ora la vertenza si è inasprita. Insieme allo sciopero, infatti, è stato deciso all’unanimità dai dipendenti comunali il blocco degli straordinari dal 1° settembre e sino alla fine del mese, come atto ritorsivo dopo il fallimento del tentativo di conciliazione in Prefettura. In occasione dello sciopero, lavoratori e lavoratrici comunali daranno vita a diversi presidi e volantinaggi nella mattinata di domani per dare visibilità alla loro protesta e aprire un dialogo con la popolazione su cosa sta accadendo. Si comincia alle 8.00 davanti alle scuole elementari e medie di Medolla, incontrando i genitori all’entra scolastica dei figli, poi alle 10.00 la protesta sarà portata davanti al centro Culturale comunale con volantinaggio in piazza Missere, dove si tiene il mercato, per concludere intorno alle 12.30 con il presidio davanti alla sede del Comune.

Alberto Greco