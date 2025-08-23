Dipendenti comunali, l’Unione fa la forza

L’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, anche attraverso le politiche del personale, rafforza il proprio impegno verso una pubblica amministrazione che valorizzi il capitale umano come condizione necessaria per servizi più efficienti e attenti alle esigenze dei cittadini. La funzione della gestione del personale è conferita in Unione da parte dei Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino e Sassuolo, per un totale complessivo di circa 700 dipendenti, "ed il conferimento di servizi in Unione è sicuramente determinato dall’obiettivo primario di ridurre le spese e ottimizzare le risorse", spiega Matteo Mesini, sindaco di Sassuolo e da marzo Presidente dell’Unione".

Terza in Regione per numero di abitanti, l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico recepisce quindi in toto il DL 25/2025 che vuole essere un primo passo verso il superamento delle storiche disparità retributive tra amministrazioni centrali ed enti locali e apporta modifiche significative al sistema di reclutamento nella Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di attrarre giovani e personale qualificato. "Insieme ai colleghi sindaci del distretto – spiega Elisa Parenti, sindaco di Formigine e assessore al personale dell’Unione - abbiamo ragionato di criteri e modalità applicative del decreto, ed è costante il colloquio con gli organismi sindacali". Saranno poi le singole giunte comunali ad applicare i criteri condivisi in ambito sovraccomunale per rafforzare gli strumenti che le amministrazioni mettono in campo a favore del personale dipendente. La finalità è quella di accrescere l’efficienza e migliorare la risposta ai cittadini, anche attraverso la costruzione di una gestione del lavoro pubblico orientata agli obiettivi e alla responsabilizzazione rispetto al loro raggiungimento, "consapevoli – prosegue Parenti - che questo sia il percorso da compiere per ottenere servizi più rapidi ed efficienti e maggiore benessere organizzativo". In questo contesto, il lavo ‘agile’ ha comportato e comporterà un decisivo salto in avanti in termini di competenze informatiche e transizione digitale mentre, sempre nella logica di promuovere un ambiente lavorativo che metta il ‘benessere organizzativo’ al centro l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ha già avviato un proficuo confronto e condivisione con le organizzazioni sindacali per avviare percorsi di welfare aziendale a favore del personale dipendente, anche nell’ottica di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Stefano Fogliani