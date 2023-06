Dipendenti dell’Unione in aiuto agli alluvionati

La solidarietà per i territori devastati dal maltempo non si ferma. Anche l’Unione delle Terre d’Argine continua a dare il suo contributo. Dopo l’invio degli agenti della Polizia Locale dell’Unione delle Terre d’Argine, di funzionari della Protezione civile e dei volontari, è la volta dei dipendenti dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera e dell’Unione delle Terre d’Argine, che si sono messi a disposizione per affiancare gli uffici dell’Unione Faentina, oltre che dei Comuni che la costituiscono, per garantire la continuità delle attività in emergenza ed ordinarie.

Si tratta di funzionari in ambito tecnico, amministrativo, contabile, socio-educativo che raccoglieranno le istanze dei colleghi faentini assicurando i servizi più urgenti, e mettendo a fattor comune le pregresse esperienze maturate in occasione delle storiche emergenze del 2014 (alluvione del Secchia) e del 2012 (terremoto). "Siamo vicini alle famiglie duramente colpite da questo tremendo evento naturale. E’ stato doloroso vedere con i miei occhi i territori faentini devastati dall’acqua; restano le macerie e soprattutto le vite spezzate. Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera non hanno smesso un minuto di pensare a tutti gli strumenti che avevamo a disposizione per sostenere e accompagnare l’Unione Faentina fuori dall’emergenza" sottolinea il presidente Alberto Bellelli.