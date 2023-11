Dipendenza da internet, ecco come batterla

Sottrarre i giovani della fascia 10-14 anni alla dipendenza da internet, alla solitudine e "anomia" – come l’avrebbe definita Emile Durkheim – per potenziare le loro opportunità aggregative e contrastare le situazioni di disagio ed emarginazione sociale. E’ questo l’obiettivo di un ambizioso progetto, denominato "Scuole aperte" promosso dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord (Ucman), che ha ottenuto un finanziamento di 270 mila euro dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il territorio della Bassa modenese conta una popolazione scolastica dai 6 ai 14 anni di oltre 6.400 alunni e si calcola che almeno il 10 per cento abbia subito disagi a seguito dell’emergenza sanitaria di Covid-19, per la frequenza discontinua e l’aumento dell’isolamento sociale. Pertanto, i destinatari del progetto saranno circa 930 studenti.

L’intento dei promotori è offrire ai ragazzi attività laboratoriali e di gruppo, in orario scolastico ed extrascolastico, su tematiche di loro interesse, che costituiscano sia strumento di potenziamento delle competenze personali che occasione di relazione ed inclusione. "Le attività proposte – spiegano gli stessi promotori - intendono promuovere la capacità di sviluppare resilienza, autonomie e competenze di cittadinanza. Per favorire e sostenere la partecipazione alle attività saranno inserite figure di tutor, che hanno dai 18 ai 25 anni".

Partner di questa iniziativa sarà la Scuola di Musica della Fondazione "Andreoli", che opera su tutto il territorio consentendo quindi di fare rete e che rappresenta un modello positivo di competenze e capacità di adattamento, e che ha offerto fin dal sisma del 2012 alle istituzioni scolastiche progetti di educazione musicale, contribuendo a qualificare la didattica delle competenze specifiche nell’ambito della musica, del teatro, della comunicazione e dell’inclusione e valorizzare ulteriormente l’offerta formativa delle scuole.

Per raggiungere l’obiettivo saranno sviluppati, pertanto, diversi laboratori in molteplici direzioni: dal progetto "Rullifrulli teatro" a una web radio che trasmetterà testi prodotti dai ragazzi, dibattiti, interviste, podcast e musiche autoprodotte, da un’attività di produzione di brani originali diffusi sulle piattaforme di condivisione e streaming a un doposcuola specializzato, basato sul riconoscimento degli stili cognitivi personali.

Si stima che i tutor dedicati ai ragazzi effettueranno, complessivamente, 2.895 ore per tutte le azioni e per l’intera durata del progetto. Il progetto, oltre al finanziamento del ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, affidato alla ministra Eugenia Roccella, è cofinanziato per 42.500 euro dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Al progetto hanno aderito la Direzione didattica di Mirandola, la Scuola secondaria di primo grado Francesco Montanari di Mirandola, l’Istituto comprensivo Sergio Neri di Concordia e San Possidonio, l’Istituto comprensivo Giacomo Masi di Cavezzo, l’Istituto comprensivo di San Prospero e Medolla e l’Istituto comprensivo Elvira Castelfranchi di Finale Emilia. La dipendenza da internet è sotto gli occhi di tutti e provoca danni nell’apprendimento delle giovani generazioni e non solo.

Alberto Greco