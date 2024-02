Dipendenza da social, ecco gli incontri

E’ notizia di questi giorni che più di un milione di under 35 è a rischio elevato di dipendenza da social media, mentre oltre 430mila giovani tra 18 e i 23 anni presentano un alto rischio di livello patologico. L’indagine è stata realizzata dal gruppo italiano Demoskopika. Per fare insieme un po’ di chiarezza e valutare in maniera approfondita l’impatto dei social media sui più giovani, l’Unione del Sorbara ha promosso un ciclo di incontri dal titolo "Adolescenti e social media – una generazione cresciuta nella rete", a cura della dott.ssa Cristina Codeluppi, pedagogista e mediatrice familiare.