Dipinti e diari disegnati, l’arte di Ciclamino

E’ stata inaugurata lo scorso 16 aprile presso la Proloco di Castelfranco Emilia, in Piazza Garibaldi la mostra di Francesco Ciclamino (nella foto), artista autodidatta di Castelfranco Emilia. La mostra proseguirà fino al 7 maggio con i giorni di apertura che saranno così distribuiti: il sabato e la domenica al mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 19, oltra al martedì al venerdì solo al mattino dalle 10 alle 12. Attraverso la sua mostra, Ciclamino ci racconta delle passioni, delle emozioni della vita in un modo tutt’altro che aspettato. Dipinti ma non solo, l’artista propone anche quaderni-diario in cui le parole in forma di poesia si alternano a disegni e schizzi: insomma, parliamo di opere che raccontano l’artista e il suo modo di sentire. L’incontro con l’artista Paolo Rimondi ha fatto sì che si realizzasse la sua prima mostra: Rimondi è ancora oggi il suo mentore e la persona da cui prende ispirazione. All’attivo ha 4 mostre collettive, 2 bipersonali: "#Stabilmentedipassaggio", "#Eternamenteprecario" e una personale, "#Lisanti". "#Mimento, titolo della mostra attuale, è dato dal pensiero di mentire a me stesso. Espongo dipinti ad olio ma anche altre tecniche che di solito non pratico e da qui #mimento – afferma l’artista – A me piace anche scrivere, insieme alla pittura le parole permettono di esprimere le mie emozioni". La mostra è visitabile appunto fino al prossimo sette maggio. Intanto continua fino al 20 maggio la mostra di Giuseppe Simone, infermiere dell’ospedale di Baggiovara e apprezzato artista. La mostra ha inaugurato sabato 11 marzo nella Hall dell’Hotel Lux (Piazzale Motorizzazione) a Modena. Una ‘personale’ che arriva al cuore, ripercorrendo la vita dell’artista così come le sue emozioni.

v. r.